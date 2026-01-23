Tutto sul calciomercato su Radio TuttoNapoli: alle 13 c'è "Cronache azzurre"

Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Terminati i format del mattino, la programmazione prosegue senza sosta: dalle 13 infatti scatta l'ora di “Cronache azzurre” con Christian Marangio e Gennaro De Lena

Alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito e Davide Baratto ed i loro opinionisti e nella seconda ora "Anteprima Serie A" con la presentazione del prossimoturno di campionato. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel Mondo" ed i Club Napoli con Roberto Stanzione e Christian Marangio. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

