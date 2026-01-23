Podcast Napoli su Cambiaghi? Ceccarini: "Bologna lo dà via solo a titolo definitivo! E se torna Lang?"

Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

Grazie davvero. Pochi minuti con te, pillole di mercato. Parto subito da Giovane: accordo con il Verona, cifre e tempistiche. Ce la fa per la Juve? "Io credo che in giornata venga definito tutto tra i club. Questo è quello che ho capito. La partita è domenica, quindi il trasferimento è ancora possibile: parliamo di un’operazione Italia su Italia, dal punto di vista tecnico non è complicata. Credo che il giocatore già in serata possa essere a Napoli. Stamattina si stavano definendo gli ultimi dettagli tra Napoli e Verona. Vi confermo le cifre: 2,5 milioni di parte fissa più 17,5–18 milioni di bonus, per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. Contratto di cinque anni, o quantomeno quattro anni e mezzo, quindi fino al 2030".

Ci dai anche un retroscena: è vero che anche la Lazio ha provato a inserirsi? "Sì, la Lazio ha tentato fino all’ultimo di prendere Giovane, ma l’offerta era più bassa: circa 13–14 milioni più il prestito di Belahyane. L’operazione non è andata avanti perché il Napoli è stato più convincente, sia con il Verona sia dal punto di vista economico".

E' vero l’interessamento del Napoli per Cambiaghi? "Cambiaghi è un giocatore importante per il Bologna. Il problema è che il Bologna vende solo a titolo definitivo. Bisogna capire se il Napoli vuole impegnarsi in un’operazione del genere ora, considerando che Lang potrebbe anche rientrare se rilanciato, visto che c’è un obbligo legato a determinate condizioni. Cambiaghi è un ottimo esterno e ci starebbe, soprattutto considerando l’infortunio di Neres, che dovrebbe stare fuori almeno un paio di mesi, se non di più. Stanno valutando anche un consulto medico e questa non sarebbe una buona notizia".

Giovane non sembra un giocatore “da Conte”. È più un colpo alla De Laurentis? "Su questo sono d’accordo con te. Conte preferisce giocatori pronti, con esperienza, che diano subito qualcosa. Ma una società deve pensare anche a se stessa, non solo all’allenatore: Conte non si sa quanto resterà, il Napoli invece resterà. Questo è un investimento, anche se molto costoso. Giovane è un centravanti atipico, veloce, con caratteristiche particolari. Poi molto dipenderà dall’allenatore e da come deciderà di utilizzarlo. Oggi, numericamente, il Napoli davanti ha poche alternative".