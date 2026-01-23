Lang-Lucca via subito senza aspettare la Juve: svelato il motivo (c'entra Conte)
Lang e Lucca via subito senza neppure aspettare la partita con la Juve che il Napoli affronterà con una panchina decisamente corta. Il motivo è stato svelato dal Cds oggi in edicola.
"Il secondo e il terzo acquisto più ricchi dell’estate sono già andati via, il feeling tecnico con Conte non è mai scattato, il rendimento è stato sotto le aspettative ed evidentemente club e allenatore hanno ritenuto che non servisse neanche attendere la partita di domenica con la Juventus, da affrontare con tanti assenti e una panchina versione Sahara".
