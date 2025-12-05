Podcast Zoff: "Napoli-Juve già importante! Su Milinkovic-Savic ed il mondiale..."

Dino Zoff, leggendario ex portiere di Napoli e Juventus e campione del mondo, è intervenuto nel corso di Napoli nel mondo:

"Mi aspetto una partita importante, certamente non è decisivo niente perché siamo all'inizio della classifica, però credo che possa dare qualche indicazione perché ultimamente qualche fatica è arrivata. Il Napoli dipende molto dalle qualità ma anche dall'organizzazione che riesce a dare però sono due squadre che possono far bene. Magari la Juventus è un po' più nuova, il Napoli è più o meno sulla riga degli altri anni.

Il ruolo del portiere? Non è cambiato molto, sì certamente partecipa di più però c'è un rischio, se poi il portiere tocca più palle che il centravanti con i piedi credo che non sia troppo a vantaggio del calcio, però che un portiere sappia non dico dialogare, che poi è troppo rischioso, ma che sappia dove mettere il pallone questo ci sta. Io ho sempre interpretato l'acquisto di Milinkovic Savic come un acquisto volto proprio ad un inizio della manovra diverso, un acquisto secondo me voluto da Antonio Conte.

I ricordi di Napoli-Juve e Diego? Maradona è Maradona, è il calcio e quindi cosa andiamo a dire di Maradona, è il calcio sotto tutti gli aspetti, da artista naturalmente, ma in tutte le componenti è il calcio, è stato il calcio. E lo sarà, molto probabilmente sarà ineguagliabile.

Italia al mondiale? Sarebbe tragico se non si riuscisse, se invece ci riusciamo ad andare credo che possiamo fare meglio di quello che pensiamo perché il calcio italiano è sempre di buona levatura. L'importante è andarci e poi dopo noi ce la giochiamo. Io sono molto fiducioso che andiamo e credo che poi dopo, se siamo lì, possiamo fare abbastanza bene. L'Italia deve ritrovare anche quello spirito nazionale. Il vincere comporta tutto, spirito, determinazione, personalità, classe".

