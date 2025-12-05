Podcast Lo juventino Oppini: "Conte ci ha traditi con Inter e Napoli, ma resta il nostro condottiero"

Francesco Oppini, giornalista di dichiarata fede juventina, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Cronache Azzurre' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Nonostante mi abbia tradito con l'Inter, nonostante sia venuto al Napoli, Conte è il nostro vecchio condottiero, da calciatore, da capitano e poi da allenatore. Ci ha riportato a vincere lo Scudetto dopo Calciopoli quindi gli saremo sempre grati.

Ma rispetto tantissimo Spalletti, un grande personaggio dello sport, una grande testa. Come toscano a volte si dilunga un po' troppo su determinati argomenti, ma chi se ne frega, basta che alleni bene. Invertire il trend? Prima o poi deve succedere, vediamo se sarà già domenica o no".