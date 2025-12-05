Radio TN Sportitalia, Credendino: "Tutti questi infortuni muscolari non sono solo sfortuna"

Vincenzo Credendino, giornalista di Sportitalia, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Cronache Azzurre' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Napoli-Juventus resta una gara diversa da tutte le altre, una gara attesa dal pubblico e che sarà sold-out. Una partita che si carica di vari significati. Ora c'è il ritorno di Spalletti al Maradona, Conte che affronta il club con cui ha scritto la storia. Poi c'è il tema principale, ossia conquistare i tre punti. Spalletti sembra aver ritrovato la strada giusta in casa Juventus dopo un avvio zoppicante. Nonostante le tante assenze in entrambe le squadre, non mi aspetto una partita in cui le due squadre saranno attendiste.

Il Napoli col 3-4-2-1 ha dimostrato di aver ben presente ciò che fa in campo e non l'abbiamo visto aspettare l'avversario, anche contro squadre di grande intensità e molto dotate dal punto di vista tecnico. Non mi aspetto grandi cambiamenti in casa Napoli. Ma senza Lobotka è inevitabile che le cose possano cambiare un po', sia nell'inizio manovra che in fase difensiva. Forse è questo l'unico punto su cui rimaniamo con qualche dubbio sull'approccio. Per il resto non mi attento grandi cambiamenti.

Elmas? Ha già sostituito Lobotka contro il Como, giocò da vertice basso e mi ricordo una prestazione più che dignitosa. Se non altro dunque abbiamo un gradino dal quale partire. Infortuni? Di certo non è sfortuna. Più che di responsabilità di qualcuno, non si può dire che siano un caso tutti questi infortuni muscolari, anche perché arrivano quasi tutti a determinati muscoli che sono più sollecitati. A Conte e allo staff resta l'obbligo di capire se ci sono delle problematiche davvero o no, perché non può essere un caso. Magari bisogna fare più rotazioni".