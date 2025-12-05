Podcast Savino: "Con la Juve il Napoli farà la partita! Scudetto? Occhio al Milan..."

Alberto Savino, ex azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Napoli Talk' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Napoli-Juventus? Mi aspetto sicuramente una partita tosta. Sappiamo l'importanza di questa partita da parte di tutti quanti, del Napoli, dei tifosi, la prima di Spalletti poi con la Juve contro... Alla fine sarà una partita decisa secondo me da un episodio, perché il Napoli ce la metterà tutta per vincere, la Juve sarà lì ad aspettare, sicuramente la partita la farà il Napoli secondo me.

Sarà adattato qualcuno in mediana? Io non penso una cosa del genere, pure perché alla fine in mezzo al campo è diverso che giocare in difesa, devi andare poi nei raddoppi, devi fare tante cose che il difensore non è abituato a fare in sostanza. In questo momento è meglio giocare con un centrocampista vero, anche se può essere un adattato, però un centrocampista che sia abituato poi anche nella costruzione, a giocare, a vedere il gioco. Quindi penso che si vada più su Vergara o su Elmas, uno dei due. Io penso che inizi così, con un centrocampista come Vergara o Elmas adattato, e poi potremmo dire che la partita si mette subito bene per il Napoli e poi in secondo tempo ci potrebbe anche stare, perché ci può stare un difensore messo in mezzo al campo a tamponare, a distruggere eventualmente nelle contrapposizioni il gioco della Juventus a centrocampo, però penso in prima battuta di giocare con uno dei due.

Yildiz? Ha dimostrato il proprio valore già dall'anno scorso e quest'anno lo sta ancora dimostrando, insomma, è un giocatore che anche se non parte dall'inizio, subentra e cambia la partita. Un giocatore a cui bisogna stare molto attenti, sulla catena di destra dovranno lavorare parecchio. Alla fine lì su quel lato lui tende molto ad allargarsi e poi entrare dentro al campo o cercare l'uno-due centrale e poi farsi ridare la palla, quindi è un tipo di attaccante difficile da marcare, perché poi non ti dà punti di riferimento, è bravo con tutti i due piedi. Il Napoli dovrà stare molto, molto attento.

Scudetto? Adesso bisogna accelerare. Nonostante le difficoltà, Conte ha dimostrato che con questo organico può rimanere lì ai vertici, sicuramente. E una volta recuperato un po' tutti quanti, deve fare poi l'accelerata finale. Però adesso in questo momento è importante tenere il passo delle altre. In questo momento secondo me, a parte la partita di ieri del Milan che è uscito, però il Milan poi a questo punto conterà direttamente al campionato abbandonando la Coppa Italia. Il Milan in questo momento lo temo, è una squadra che comunque ha qualità e poi avendo una sola partita a settimana può mettere in difficoltà chiunque".