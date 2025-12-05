Podcast Forgione: "Spalletti va trattato con indifferenza! ADL con lui è stato un signore"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Napoli Talk': "Accoglienza Spalletti? Io sarei per l'indifferenza. L'allenatore ha fatto un miracolo, ma si è inserito in un momento molto particolare, in cui forse neanche lui poteva immaginare di poter fare quel miracolo con Kim e Kvaratskhelia. Quel Napoli aveva almeno 20 punti sulle altre, nel finale frenò. Il gioco in quella stagione era eccezionale, ma da febbraio-marzo non si è visto più. La partita di Champions League col Milan fu il canto del cigno. Delle pecche ci sono state. Ho la sensazione che lui abbia voluto fare quell'impresa perché ha capitato che

Il problema è stato il rilasciare delle dichiarazioni poco veritiere. Non solo quelle per andare contro il presidente. Almeno fino a un mese prima di firmare con la Juventus è stato velenoso nei confronti di De Laurentiis. L'ultima è stata 'Sono andato via da Napoli per colpa del presidente'. De Laurentiis non fece valere la penale, comportandosi da signore. Spalletti fino a due mesi fa parlava male di De Laurentiis. A me ha infastidito l'intervista da Fazio, perché disse che la tuta del Napoli sarebbe stata l'ultima della sua carriera".