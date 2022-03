A Bergamo senza l'uomo più determinante: la media punti con e senza Osimhen la dice lunga

Non solo nell'ultimo periodo in cui ha segnato molto, ma da inizio stagione lo è stato. Almeno tutte le volte che è stato disponibile.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Bergamo senza Victor Osimhen, l'uomo più determinante del Napoli. Non solo nell'ultimo periodo in cui ha segnato molto, ma da inizio stagione. Almeno tutte le volte che è stato disponibile. A sottolinearlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Victor ha segnato sei degli ultimi dieci gol del Napoli in campionato e la media punti con lui cambia in maniera drastica. Senza Osimhen, il Napoli porta a casa in media 1.7 punti a partita, con Victor, invece, si passa a 2,26 punti a gara. Una proiezione che alimenta i rimpianti per quei due mesi in cui Spalletti ha dovuto a fare meno del suo bomber a causa del grave infortunio rimediato nello scontro con Skriniar".