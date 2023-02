A riposo all'andata e in Coppa Italia, Osimhen con la Cremonese insegue un altro record

Victor Osimhen stasera sarà titolare con la Cremonese per la prima volta nella sua carriera. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen stasera sarà titolare con la Cremonese per la prima volta nella sua carriera. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "All’andata era quasi guarito dall’infortunio, ma fu tenuto ancora a riposo, rientrando tre giorni dopo in Champions contro l’Ajax. Poi, per il turn over, è rimasto in panchina nella gara al Maradona di Coppa Italia, entrando nei supplementari e sfiorando due volte il gol che avrebbe qualificato il Napoli ai quarti del trofeo.