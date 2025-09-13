ADL, laurea honoris causa dalla Federico II: c'è già la data, ma emergono divisioni

Il patron del Napoli già lavora alla sua lectio magistralis in Economia Aziendale. Lo scrive quest'oggi l'edizione napoletana di Repubblica, raccontando che l’idea di una laurea honoris causa conferitagli dalla Federico II ovviamente lo fa felice anche se preferisce attendere che l’onorificenza sia formalmente annunciata dall’ateneo. La proposta di una laurea ad honorem è stata votata tre giorni fa a gran maggioranza dal dipartimento di Economia Management e Istituzioni con il principale sponsor del presidente, il rettore della Federico II, Matteo Lorito.

In agenda è segnato che lunedì 29 settembre l’Aula Magna dell’ateneo è presumibilmente occupata per la cerimonia di conferimento della laurea a De Laurentiis:, ma la data vacilla: "I mal di pancia dei professori più riottosi suggeriscono di procedere con i piedi di piombo. «Vedremo quali sono i requisiti di De Laurentiis» ha detto a Repubblica il presidente della Scuola delle Scienze umane Stefano Consiglio ricordando che in base al regolamento d’ateneo la laurea honoris causa “può essere conferita a personalità i cui meriti scientifici, tecnologici, culturali e sociali siano di indubbio rilievo e unanimemente riconosciuti a livello pubblico nazionale o internazionale”. Il via libera definitivo deve poi arrivare da Roma, dal ministero dell’Università, dopo la delibera del dipartimento e dopo il parere della Commissione d’ateneo composta dal rettore e dai presidenti delle 4 Scuole della Federico II (Medicina, Agraria, Scienze Umane, Scienze di base), Scuole all’interno delle quali la laurea per De Laurentiis si è rivelata fortemente divisiva".