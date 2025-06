Tormentone Osimhen, spunta anche il Liverpool (che può offrire un esterno al Napoli)

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante nigeriano non ha ancora sciolto le riserve sul proprio destino

Il futuro di Victor Osimhen resta uno dei nodi principali del mercato in casa Napoli. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante nigeriano non ha ancora sciolto le riserve sul proprio destino e ha rifiutato in più occasioni le ricche offerte provenienti dalla Saudi League, con l'Al Hilal pronta ad offrirgli 40 milioni di ingaggio.

Il centravanti sogna la Premier League e, secondo quanto rilanciano i media inglesi, oltre a Manchester United e Arsenal si sarebbe inserito anche il Liverpool. Proprio i Reds, per facilitare l’operazione, potrebbero mettere sul tavolo giocatori graditi al Napoli, tra cui Federico Chiesa che è in cerca di rilancio.