Il Napoli non vuole cadere in trappole: l'alternativa a Ndoye

Il Napoli non ha mai smesso di pensare anche a Noa Lang, che resta l'alternativa a Dan Ndoye. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "L'esterno del Psv ha vinto due campionati in Olanda e ora può partire. Il suo club sa che questa potrebbe essere l'estate dell'addio, l'indizio è il lavoro dei dirigenti per l'arrivo di una nuova ala che possa sostituirlo. Il ds Manna conosce bene ogni dettaglio relativo all'operazione.



Lang piaceva già a gennaio e già allora c'era stata apertura totale da parte del giocatore, la stessa di oggi, Psv permettendo.

L’esterno sa dell'interesse del Napoli e non nasconde l'ambizione di lavorare con Conte. La richiesta degli olandesi per cederlo è di 25-30 milioni di euro, prezzo trattabile ma non troppo. Nel 2023 lo pagarono 15 milioni dal Bruges: è tra gli acquisti record del club, come Lozano".