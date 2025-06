Non solo belle notizie dalla Premier: Cajuste e Lindstrom possono diventare un problema

Jens Cajuste e Jesper Lindstrom rischiano di diventare un problema, dopo i mancati riscatti da parte di Ipswich e Everton. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive dei due calciatori che rientreranno alla base, con pochissime possibilità di far parte del progetto tecnico di Antonio Conte.

"Su Cajuste c’erano un obbligo di riscatto in caso di salvezza: obiettivo fallito dall’Ipswich, che comunque mantiene la speranza di poter acquistare a titolo definitivo il centrocampista svedese, che ha convinto la dirigenza inglese. Molto più complessa la situazione di Lindstrom, la cui stagione è terminata ad aprile dopo un’operazione per ernia. Il danese non è stato riscattato per 22 milioni, ha ancora tanti estimatori in Inghilterra, ma prima dovrà dimostrare di aver recuperato appieno" scrive la rosea.