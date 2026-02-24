Atalanta-Napoli, lancia bicchiere verso un calciatore: Daspo di un anno

Durante Atalanta-Napoli, un tifoso nerazzurro ha lanciato un bicchiere di birra in direzione di un calciatore del Napoli e di alcuni membri dello staff ospite. L’episodio si è verificato nel corso del primo tempo, nel settore Tribuna Sud. Pur non colpendo nessuno, il gesto ha creato una situazione di concreto pericolo, come sottolineato dalla Questura, anche per la presenza di numerosi bambini sugli spalti.

Grazie all’intervento immediato della Digos e della Polizia Scientifica di Bergamo, e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza dello stadio, il responsabile è stato identificato e denunciato per lancio di materiale pericoloso prima ancora della fine della gara. Il Questore ha quindi disposto nei suoi confronti un Daspo della durata di un anno, con divieto di accesso agli impianti sportivi. La Questura ha inoltre ricordato che la violazione del provvedimento comporta pene severe: reclusione da uno a tre anni e una multa tra 10.000 e 40.000 euro. A riportarlo è l'edizione di oggi del Corriere della Sera.