Furto a Bergamo, Open Var ha riaperto la ferita in casa azzurra

Furto a Bergamo, Open Var ha riaperto la ferita in casa azzurraTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La puntata di “Open Var” andata in onda ieri su DAZN ha aumentato il malumore in casa azzurra, come sottolinea Il Mattino. L’esito delle valutazioni arbitrali era già noto, così come il giudizio dell’Aia sui due episodi contestati, ma sentirlo ribadire pubblicamente ha riacceso la polemica.

A rendere il clima ancora più teso è arrivata anche la decisione del Giudice Sportivo: 5mila euro di ammenda a Davide Iorio per aver espresso ad alta voce una critica ritenuta irrispettosa nei confronti della direzione arbitrale.