ADL riapre il dialogo con Manfredi per la questione stadio: spunta un gesto del patron

Si è riacceso il dialogo tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Come riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, il presidente azzurro ha infatti invitato il primo cittadino alla sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma al Maradona, un gesto che testimonia la volontà di riallacciare rapporti istituzionali dopo settimane di silenzi e tensioni.

Il tema centrale resta quello del nuovo stadio. De Laurentiis, che da tempo ha individuato nell’area di Caramanico la soluzione ideale, ha chiesto ulteriore tempo alla Zes per aggiornare e sviluppare il progetto. Un piano che procede parallelamente al restyling del Maradona, senza dunque escludere l’una o l’altra opzione.

La posizione del patron resta chiara: garantire al Napoli e ai suoi tifosi una casa moderna, funzionale e all’altezza delle ambizioni del club. L’apertura verso Manfredi potrebbe rappresentare un segnale importante in ottica futura, con l’obiettivo di accelerare l’iter burocratico e dare finalmente una svolta concreta a un tema che da anni accompagna il percorso societario azzurro.