Agnelli sogna Zidane, ma ci sono due ostacoli: l'ingaggio e il richiamo della nazionale

"Zidane lascia il Real. Agnelli sogna ma il futuro è la panchina della Francia": a scriverlo è il QS oggi in edicola. Zidane, con le sue parole ("Il Real può essere migliore senza di me? Certo. Sono qui da 20 anni ed è la cosa migliore che mi sia capitata") ha agitato il mercato. E' il sogno della Juve ma i 12 milioni di stipendio sono un forte deterrente all'operazione. E così Zizou potrebbe lasciare il Real Madrid per ripartire dalla Francia. Dalla Nazionale. Rimpiazzando l'ex juventino Didier Deschamps.