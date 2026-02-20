Alisson dal primo minuto a Bergamo? Conte a tre opzioni

Alisson dal primo minuto a Bergamo? Conte a tre opzioniTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Gilmour ha minuti in più nelle gambe e l’idea del doppio play accanto a Lobotka, per aumentare qualità e velocità nella circolazione, intriga Antonio Conte. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che spiega come una mediana così strutturata permetterebbe di non modificare altri equilibri: Politano a tutta fascia, Vergara sul centro-destra e, a gara in corso, prima Elmas e poi Alisson Santos alle spalle di Hojlund, partendo da sinistra a piede invertito.

È una questione di scelte: se Gilmour, non ancora al top della condizione, dovesse partire dalla panchina come opzione alternativa, allora Elmas tornerebbe in mezzo al campo con Giovane o Alisson Santos dall’inizio insieme a Vergara alle spalle di Hojlund.