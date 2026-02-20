Verso l'Atalanta: i dubbi di formazione di Conte

Verso l'Atalanta: i dubbi di formazione di ConteTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Il quotidiano La Repubblica analizza le possibili mosse di Antonio Conte in vista del confronto con l’Atalanta. Scott McTominay non è ancora al top della condizione e questo costringe l’allenatore azzurro a valutare alternative da affiancare a Lobotka. Il ballottaggio riguarda Elmas e Gilmour.

Le maggiori incognite, dunque, si concentrano in mezzo al campo, dove l’unica certezza resta proprio Lobotka. Gilmour rappresenta un’opzione concreta, ma il recente rientro limita la sua autonomia nell’arco dei novanta minuti. C’è poi la candidatura di Elmas, che però potrebbe essere utilizzato anche nel tridente offensivo, come evidenziato dal quotidiano.