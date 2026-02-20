Quando tornano gli infortunati? La tabella del Mattino sui rientri
Quando tornano gli infortunati? Il Mattino prova a fare chiarezza sui tempi di recupero in casa Napoli, tracciando una sorta di calendario dei rientri per gli azzurri attualmente ai box. Le situazioni più delicate restano quelle legate ad Amir Rrahmani e David Neres, gli infortuni di più lunga durata.
Queste le date segnate in rosso per rivedere in campo i sei giocatori:
Scott McTominay: possibile rientro il 22 febbraio in Atalanta-Napoli
Frank Zambo Anguissa: obiettivo 28 febbraio per Verona-Napoli
Kevin De Bruyne: 15 marzo, sfida interna contro il Lecce
Giovanni Di Lorenzo: 12 aprile in Parma-Napoli
Amir Rrahmani: 26 aprile per Napoli-Cremonese
David Neres: 3 maggio, trasferta di Como
