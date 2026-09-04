Allegri cambia il Napoli: almeno 3 novità contro l'Inter

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Sono almeno due i cambi che sembrano ormai certi in vista della sfida di domani contro l’Inter, al netto dell’eventuale forfait a centrocampo. Sulla corsia mancina è infatti pronta una vera e propria rivoluzione, con Spinazzola e Alisson candidati a partire dal primo minuto al posto di Olivera e Lang. Una modifica che potrebbe cambiare gli equilibri sulla fascia e che rappresenta una delle principali novità attese nella formazione. Le scelte definitive saranno comunque legate alle ultime valutazioni dello staff tecnico, chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi prima del match.

Le ultime novità in difesa

Per quanto riguarda il reparto arretrato, resta da valutare la situazione di Badiashile. Il difensore attende infatti il via libera definitivo per il rientro e sarà la rifinitura in programma oggi a fornire indicazioni decisive sulle sue condizioni. Se non emergeranno problemi, la sua presenza resta un’opzione concreta per la gara di domani. Chi sembra invece ormai pienamente recuperato è Beukema, pronto a tornare a disposizione e a rappresentare una soluzione in più per la difesa. Le prossime ore saranno dunque importanti per definire l’undici titolare, con l’allenamento odierno che dovrebbe chiarire gli ultimi interrogativi e permettere allo staff di arrivare alla sfida con un quadro più completo delle condizioni dei giocatori. Lo riporta il Corriere dello Sport.