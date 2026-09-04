Doppio ruolo per De Bruyne: Allegri al bivio, possibile cambio modulo?

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In vista dell'attesissimo big match contro l'Inter, la presenza di Kevin De Bruyne rappresenta il grande tema tattico in casa Napoli. Il fuoriclasse belga è pronto a prendersi una maglia da titolare e, salvo sorprese della vigilia, appare destinato a rilevare il posto di Scott McTominay nella formazione di partenza. La duttilità del centrocampista offre a Massimiliano Allegri diverse opzioni strategiche: De Bruyne può infatti agire sia da mezzala di qualità in un 4-3-3 di stampo più classico, sia posizionarsi sulla trequarti alle spalle dell'unica punta in caso di passaggio al 4-2-3-1. Le scelte definitive dell'allenatore livornese verranno sciolte solo nelle ultime ore prima del fischio d'inizio a San Siro.

L'impatto del belga sugli equilibri e le alternative tattiche del Napoli

L'inserimento dell'ex Manchester City dal primo minuto garantisce al Napoli una spinta di creatività e visione di gioco fondamentale per scardinare la struttura difensiva nerazzurra. Il ballottaggio con McTominay evidenzia la volontà di Allegri di alzare l'impostazione tecnica della squadra, senza tuttavia rinunciare alla solidità complessiva. Che si tratti di un modulo con tre mediani o di uno schieramento più spregiudicato con il trequartista puro, l'impiego del belga permetterà agli azzurri di variare la manovra offensiva e cercare soluzioni tra le linee. Il verdetto finale spetta al tecnico, chiamato a bilanciare la fantasia del suo campione con l'equilibrio necessario per affrontare una sfida così delicata.