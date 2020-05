Allenamenti di gruppo, via libera solo a metà: torna il pallone, ma vietati contatti e partitelle

"E' presto per una data per la Serie A". Così ha parlato Giuseppe Conte nella serata di ieri, frenando circa una ripartenza del calcio. Dall'altro lato, però, ci sono le parole di apertura del ministro Vincenzo Spadafora per la modifica del protocollo. Ieri le diplomazie hanno ripreso a lavorare e FIGC e Lega stanno aggiornando la proposta che è stata anticipata al governo. E, a quanto pare, si procede a piccoli passi verso la ripresa, con questa trattativa per ottenere un nuovo protocollo.

RIPRESINA - E' così che La Gazzetta dello Sport rinomina ciò che accadrà nelle prossime settimane perché con il nuovo DPCM il premier Conte dà il via libera agli allenamenti di gruppo. Cosa cambierà da lunedì? Ci saranno sedute collettive con il pallone, ma senza contatti e partitelle. L'obiettivo è quello di arrivare a delle sedute collettive nel vero senso del termine, ma dal governo arrivano segnali discordanti. Per ora è una ripartenza a metà.