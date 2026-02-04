Allenamento congiunto con il Giugliano: "Possibile novità tattica di Conte"

Durante il mercato il club azzurro ha accolto Giovane dal Hellas Verona e Alisson Santos, che ieri ha svolto il suo primo allenamento con il SSC Napoli. A fare il punto è il Corriere del Mezzogiorno. Oggi l’ex Sporting avrà l’occasione di assimilare meglio i meccanismi di gioco lavorando con i compagni a Castel Volturno, dove è in programma una seduta congiunta con il Giugliano, formazione di Serie C.

Sarà anche un’opportunità per Romelu Lukaku, che ha messo minuti nelle gambe contro Juventus, Chelsea e Fiorentina. Non è esclusa qualche traccia di sperimentazione tattica, magari con l’attacco a due punte: il laboratorio di Antonio Conte non si ferma mai, soprattutto nella classica “settimana tipo”.