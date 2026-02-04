Il Mattino su Lobotka: "Non ha mai nascosto desiderio di misurarsi altrove, ma club vuole tenerlo"

Archiviato il mercato invernale, il Napoli concentra ora le proprie attenzioni sui rinnovi contrattuali. La priorità è il centrocampo, reparto chiave dello scacchiere azzurro, con Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka al centro delle valutazioni.

La posizione dello slovacco resta la più delicata: nei mesi scorsi non ha mai nascosto il desiderio di misurarsi con un’altra grande esperienza europea e, in vista dell’estate, un’eventuale permanenza potrebbe trasformarsi in un rinnovo strategico, utile soprattutto a tutelare il club in caso di cessione. In casa Napoli, però, la volontà sarebbe quella di trattenerlo.

Diverso il discorso per Anguissa, considerato intoccabile. Il club punta a blindarlo con un adeguamento dell’ingaggio fino a quota 4 milioni di euro, cifra che dovrebbe essere riconosciuta anche a Scott McTominay, altro nome inserito nel dossier rinnovi. A riferirlo è Il Mattino.