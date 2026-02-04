Milton Pereyra è del Napoli, Gazzetta lo presenta: “È un 9 moderno"

"Pereyra è un attaccante moderno, uno che partecipa al gioco, bravo a destreggiarsi spalle alla porta e a contribuire anche alla fase di non possesso". Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla stellina arrivata dall'Argentina nell'ultimo giorno di mercato definendolo un 9 moderno: "Il Napoli è riuscito a strapparlo alla concorrenza di diversi club europei, convinto delle qualità del ragazzo, già sbarcato in città.

Ieri ha svolto le visite mediche, da oggi si allenerà con i suoi nuovi compagni, in attesa magari che anche Conte possa vederlo da vicino e farlo allenare insieme alla prima squadra. Il Boca non gli aveva ancora fatto il contratto da professionista, così, grazie al meccanismo della responsabilità genitoriale, è potuto arrivare a Napoli da svincolato e si è legato al club azzurro fino al 2028".