Altro che condizione e infortuni: senza De Bruyne si è spenta la luce

Questa la considerazione sulle difficoltà del reparto avanzato che arriva dall'edizione odierna di Repubblica.

Senza gol non si cantano messe: il Napoli non sa più segnare ed è rimasto a secco per la terza gara consecutiva ieri pomeriggio a Bologna, mettendosi così nelle condizioni di pagare a carissimo prezzo la prima sbavatura difensiva, che prima o poi poteva capitare. Questa la considerazione sulle difficoltà del reparto avanzato che arriva dall'edizione odierna di Repubblica.

Tempo sprecato a disquisire sulla condizione fisica e sugli infortuni, quando il problema vero più grave del Napoli è un altro: perso De Bruyne si è spenta la luce, come si è visto di nuovo ieri pomeriggio allo stadio Dall’Ara. Persa anche la vetta e tante riflessioni da fare durante la sosta del campionato. Tra gli ultimi ad alzare bandiera bianca Rasmus Hojlund ed è un paradosso, visto che proprio il bomber danese è suo malgrado il simbolo della sterilità offensiva dei campioni d’Italia, quasi mai pericolosi durante i 90’.