Esterni senza gol, Gazzetta: "Politano, il sacrificio non basta più"

Gli esterni d'attacco del Napoli hanno fatto clamorosamente scena muta sino a qui in zona gol. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Gli esterni che oggi dovrebbero fare la differenza col ritorno al 4-3-3 sono ancora a secco. Zero gol per Neres e Lang. E anche per Politano, il cui lavoro di sacrificio è encomiabile ma adesso servono i gol. Magari anche gli assist.

Di sicuro fantasia, strappi, uno contro uno vincenti. E invece siamo al “compitino”, per dirla alla Conte. E così non si va avanti. Tre gare senza gol sono un flop che fa clamorosamente rumore per chi punta a una stagione da vertice" si legge sulla rosea.