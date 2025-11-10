Conte ne perde 11 durante la sosta: tutti gli impegni con le nazionali

Partono in undici, tutti per le rispettive nazionali. La sosta vedrà molte partenze in casa Napoli durante questa sosta, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Tra i convocati dell’Italia figurano Di Lorenzo, Politano e Buongiorno, tornato nel gruppo di Gattuso dopo l’assenza di ottobre, mentre Meret resta fuori causa infortunio. Nessuna chiamata per Marianucci, escluso dall'Under 21 di Baldini. In giro per l'Europa anche Elmas, impegnato con la Macedonia del Nord nell'amichevole contro la Lettonia e nella sfida di qualificazione mondiale in Galles. Ritrova la nazionale, dopo l'infortunio, anche Rrahmani, convocato dal Kosovo per le gare contro Slovenia e Svizzera.

Missione decisiva invece per Anguissa, che con il Camerun giocherà giovedì a Rabat la semifinale playoff contro la Repubblica Democratica del Congo. Chiamata regolare per i due scozzesi McTominay e Gilmour, attesi dalle gare contro Grecia e Danimarca, dove ritroveranno da avversario Hojlund, convocato dalla nazionale danese per le sfide con Bielorussia e Scozia. Novità positiva anche per Lang, richiamato dal ct olandese Koeman per le partite contro Polonia e Lituania. A casa, invece, Milinkovic-Savic, non inserito dalla Serbia per gli impegni con Inghilterra e Lettonia. Attesa infine per oggi la lista dell’Uruguay di Bielsa, che includerà Olivera per le due amichevoli contro Messico e Stati Uniti".