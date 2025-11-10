ADL sta con Conte, Repubblica: "Vuole incontrare calciatori per richiamarli all'ordine"

La Repubblica dedica oggi un approfondimento alla situazione del Napoli dopo la pesante sconfitta contro il Bologna, descrivendo un clima teso ma non di crisi tecnica. Secondo il quotidiano, Antonio Conte resta saldamente al timone del progetto azzurro, ma la dirigenza è pronta a intervenire per scuotere l’ambiente.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe in programma un vertice con squadra e staff tecnico per affrontare di petto il momento di difficoltà. L’obiettivo dell’incontro sarà quello di richiamare i giocatori all’ordine, chiedendo maggiore applicazione e rispetto delle direttive impartite dall’allenatore “non solo in partita, ma anche e soprattutto durante gli allenamenti”. Il messaggio è chiaro: il club intende difendere e supportare Conte, ma allo stesso tempo pretende una risposta immediata dal gruppo, sia in termini di atteggiamento che di disciplina quotidiana.