Cucci: "Napoli rimasto impigliato nelle contorsioni dialettiche di Conte"

“Se Spalletti può dire che la Juve è in grado di vincere lo scudetto, chi può impedire a Italiano e ai suoi innamorati di pensarlo almeno?”. Così Italo Cucci, sulle pagine del Corriere dello Sport, commenta l'ultimo turno di campionato con l'importante vittoria del Bologna contro il Napoli: “Non ho impedimenti. la passione è lecita. Dico questo perché, in questa ammucchiata di vertice, trovo davvero potente una sola delle sette sorelle: l’Inter. Ma questo Bologna gagliardo merita rispetto: ha già più volte fermato le grandi e non è più una sorpresa”.

Poi un passaggio sulle altre big. “Il Milan lo ha detto da solo di non poter vincere. E il Napoli? È rimasto impigliato nelle contorsioni dialettiche di Conte. Non è un vizioso come Masoch, ma soffre: da quando Conte ha scoperto di non avere i giusti doppioni, gli infortuni hanno ‘rotto’ la squadra, e non è ancora riuscito a ripararla. Anche ieri, dopo il raddoppio di Lucumì, è riemersa quella frustrazione ‘olandese’ che affligge un gruppo privo di intensità. E non parliamo di cazzimma. Solo Di Lorenzo combatte, ma sembra un reduce di gloriose battaglie”.