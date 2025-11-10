L'analisi del Corsera: "Squadra stanca, satura, che sembra non reggere il passo di Conte"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 12:40 Rassegna Stampa di di @ArturoMinervini

“Conte torna a casa sconfitto e libero. Ha giocato il jolly della sincerità. Ora il faccia a faccia con il club”.