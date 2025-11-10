L'analisi del Corsera: "Squadra stanca, satura, che sembra non reggere il passo di Conte"

“Conte torna a casa sconfitto e libero. Ha giocato il jolly della sincerità. Ora il faccia a faccia con il club”.

Cinque sconfitte nelle ultime sei trasferte raccontano più di ogni statistica. Il Napoli di Conte appare lento, ingolfato, incapace di incidere. Le assenze di Lukaku e De Bruyne non bastano a spiegare un’involuzione così profonda, soprattutto dopo un mercato estivo generoso ma sfruttato a metà. Il problema, sottolinea il Corriere della Sera, va oltre la tattica: è una squadra stanca, satura, che sembra non riuscire più a reggere il passo del suo allenatore.

Conte ha tentato di cambiare registro: meno rigidità, più dialogo, qualche concessione in più allo spogliatoio. Ma la sconfitta di Bologna diventa il simbolo di una disfunzione più grande, quasi cronica. Il quotidiano conclude con una frase dal sapore amaro: “Conte torna a casa sconfitto e libero. Ha giocato il jolly della sincerità. Ora il faccia a faccia con il club”.