Anguissa, Gazzetta esulta: "Frank è tornato e lotta assieme al Napoli"

Senza che si urli al miracolo, ma Frank Anguissa è tornato e lotta assieme al Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle condizioni del centrocampista: "Incredibile e quasi vero, il centrocampista è di nuovo in gruppo, una presenza fisica autentica e indiscutibile, che aiuta a guardare al futuro con ottimismo.

L’infortunio è dimenticato e anche la ricaduta e dunque, verso Verona o più probabilmente per la sfida con il Torino, Conte si ritrova con un centrocampo che somiglia assai a quello disegnato a inizio stagione: adesso, per starsene tranquilli, deve solo attendere qualche giorno e capire se sabato potrà contare su McTominay, mentre anche De Bruyne a sua volta lancia segnali incoraggianti".