Open Var su DAZN, Repubblica attacca: "Aumenta incertezza e confusione, come ieri"

Open Var non è uno strumento di chiarezza, nessuna critica al Var per il gol annullato al Napoli. Così l'edizione odierna di Repubblica scrive sulle polemiche nate dopo Atalanta-Napoli: "Al fischio dell’arbitro Chiffi – che indica con la mano il dischetto mentre l’attaccante del Napoli rotola a terra – dalla sala del Var si sentono lo stesso in sottofondo due quesiti surreali, davanti all’evidenza inequivocabile della scena. “Perché ha dato il rigore?”. E poi. “Ha anche ammonito qualcuno, non capisco chi”. Inizia così la procedura con cui Aureliano e Di Paolo – seduti davanti al monitor – invitano il loro collega a cambiare la sua decisione appena presa sul campo.

Il sistema è andato in tilt e persino i goffi tentativi di mettere qualche toppa diventano peggiori del buco, compreso il programma in onda su Dazn che dovrebbe essere uno strumento di chiarezza. Invece la puntata in onda ieri – incentrata inevitabilmente sulla controversa sfida di domenica scorsa tra Atalanta e Napoli - ha addirittura aumentato incertezza e confusione".