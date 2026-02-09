Anguissa, Il Mattino: "Difficile pensare di vederlo in campo in tempi rapidi"

Impossibile collegare il problema muscolare a quello alla schiena: resta il fatto che Anguissa continua a fare progressi troppo a piccoli passi per poter credere di vederlo in campo in tempi rapidi. Così scrive il Mattino sulle condizioni del centrocampista azzurro: "Resta anche il fatto che il problema alla schiena non prevede l’intervento di un chirurgo. Cosa che al momento non è prevista. Lui e i medici hanno deciso che il riposo forzato sarebbe stata la soluzione migliore.

In ogni caso, già da qualche giorno i sintomi si sono affievoliti: volendo, tra pochi giorni potrebbe tranquillamente iniziare a faticare assieme ai compagni. Intanto resta in palestra, né il Napoli pensa di doverne spiegare il perché. Domani con il Como sarà ancora assente ed è inutile aspettarsi novità per la gara con la Roma. Da qui al match con l’Atalanta mancano 15 giorni, ma tutto dipende dal fastidio".