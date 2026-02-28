Anguissa non convocato per Verona: la scelta del camerunense

Anguissa ancora fuori dal Napoli per la trasferta di Verona: il camerunense non è stato convocato per precauzione. Conte non vuole rischiare ancora.

Anguissa non convocato per Verona: Conte sceglie la cautela

Il Napoli è chiamato a vincere a Verona senza se e senza ma, ma dovrà farlo ancora una volta senza Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense non figura nella lista dei convocati per la trasferta veneta, nonostante nelle scorse ore ci fosse stato un cauto ottimismo sulla sua presenza. Una decisione che ha sorpreso in parte, ma che trova una spiegazione precisa nella volontà dello staff tecnico di non correre rischi.

Infortunio Anguissa Napoli: i motivi dello stop e le condizioni del centrocampista

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Anguissa è stato tenuto a riposo precauzionale per evitare possibili ricadute. Il giocatore accusa fastidi fisici ormai da diverso tempo e, nonostante abbia ripreso ad allenarsi in parte con il gruppo nel corso di questa settimana, Conte ha preferito non forzare i tempi. Una scelta di buon senso, dettata dalla volontà di tutelarne le condizioni nel lungo periodo.

Quella in corso è una stagione tutt'altro che fortunata per Frank Anguissa, condizionata da continui problemi fisici e ricadute che ne hanno limitato la continuità. Il tecnico azzurro ha scelto di saltare questa tappa, puntando a recuperarlo al meglio per le prossime sfide. Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per capire quando il centrocampista potrà tornare a disposizione a pieno regime.