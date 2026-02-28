Prima pagina Corriere dello Sport: "Politano è la carta Champions: non solo corsa e cross"

Spazio al Napoli con il titolo "Politano, carta da Champions": l'esterno azzurro è presentato come arma tattica chiave per la trasferta di Verona. Inoltre slitterà il recupero di Anguissa, out ancora per qualche giorno, salterà sicuramente la sfida di oggi contro l'Hellas Verona.

Il titolo di copertina è dedicato a un'intervista esclusiva con Zbigniew Boniek, leggenda della Roma e della Juventus. La citazione campeggia in caratteri cubitali: "Lucio è stressato", riferita a Luciano Spalletti, ct della Juventus. Boniek aggiunge che l'ex ct della Nazionale "non ha chi decide le super partite", con una frecciata alla gestione tecnica, mentre esalta Gasperini e cita Dybala. Spalletti, si legge nel sottotitolo, rischia il -7 con l'Olimpico sold out per Roma-Juve di domani sera.