Conte non abbandonerà la nave: pronto il progetto per il terzo anno a Napoli

vedi letture

Antonio Conte verso la conferma sulla panchina del Napoli: il tecnico salentino vuole completare il suo progetto azzurro.

Conte resta al Napoli: il rinnovo è l'opzione più probabile, il contratto è blindato

Antonio Conte sarà ancora l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. È questa l'opzione più probabile, anche se siamo solo a febbraio e nessun club al mondo può avere certezze assolute su chi siederà in panchina a giugno. Il tecnico salentino è legato al club azzurro da un contratto triennale, firmato al momento dell'arrivo, blindato da uno stipendio che lo rende il più pagato dell'intera Serie A. Nessuna clausola rescissoria, nessuna via di fuga facile: Conte ha scelto Napoli con la precisa intenzione di costruire qualcosa di duraturo e non ha mai pensato seriamente di fare marcia indietro, nemmeno dopo l'impresa scudetto della scorsa stagione. Lo scrive Il Mattino.

Conte-De Laurentiis, un rapporto solido: dalla crisi Kvara alla Supercoppa vinta a Riad

Il binomio Conte-De Laurentiis ha attraversato momenti di tensione, ma ha sempre retto. Il più delicato risale alla crisi di febbraio 2025, quando dopo la cessione di Kvaratskhelia non arrivò alcun sostituto adeguato. Anche la famosa frase "non accompagno i morti" dopo la sconfitta con il Bologna sembrava aprire scenari clamorosi. In entrambi i casi, De Laurentiis intervenne personalmente per rassicurare il tecnico e dargli le garanzie necessarie. Il risultato? La Supercoppa Italiana alzata a Riad e un Napoli tornato competitivo ai massimi livelli.

Obiettivo Champions e Verona da cancellare: Conte vuole chiudere il cerchio in azzurro

Conte vuole completare il suo progetto a Napoli e un piazzamento in Champions League rappresenterebbe il coronamento della stagione. Prima però c'è il presente: il Verona al Bentegodi, con quel pesante 3-0 dell'andata ancora vivo nella memoria degli azzurri e una gran voglia di riscatto. Il futuro si costruisce ogni giorno, e Conte lo sa bene: prima il campo, poi i contratti.