Centro sportivo Napoli, due zone favorite: entro maggio la scelta definitiva sui terreni

Il Napoli è alla ricerca dell'area giusta per costruire il nuovo centro sportivo. Sopralluoghi in corso tra Pozzuoli e Succivo, con la decisione finale.

Nuovo centro sportivo Napoli: sopralluoghi a Pozzuoli e Succivo, chi è l'architetto scelto da De Laurentiis

Prosegue la ricerca del Napoli per individuare l'area dove realizzare il futuro centro sportivo del club. A coordinare i lavori è l'architetto Bruno Discepolo, ex assessore regionale della giunta De Luca, nominato da Aurelio De Laurentiis a capo del team di progettisti incaricati di sviluppare il progetto. L'obiettivo è costruire una foresteria e almeno dieci campi da calcio, per un impianto che possa diventare un punto di riferimento per il calcio italiano.

Centro sportivo Napoli a Pozzuoli: l'area di Monterusciello e i nodi da sciogliere

Tra le location più recentemente valutate c'è l'area di Monterusciello, a Pozzuoli, che comprende gli ex terreni destinati negli anni '90 alla cosiddetta "Coverciano del tennis" e una zona già interessata da investimenti del PNRR per il nuovo stadio di Pozzuoli e una foresta urbana. Un'opzione che presenta però diversi ostacoli: i terreni, in parte privati, hanno una valutazione complessiva di circa 20 milioni di euro, rendendo la trattativa tutt'altro che semplice.

Decisione entro fine campionato: il Napoli ha un'opzione su Succivo, servono 120mila metri quadrati

Parallelamente a Pozzuoli, il Napoli mantiene attiva un'intesa di prelazione su un'area a Succivo, in provincia di Caserta, altra candidata concreta per ospitare la struttura. Il progetto richiede una superficie minima di 120mila metri quadrati. Nelle prossime settimane sono previsti ulteriori incontri con le amministrazioni locali coinvolte, ma la parola definitiva arriverà entro la fine del campionato, quando il club azzurro formalizzerà la scelta dell'area su cui avviare il cantiere. Lo riporta Il Mattino.