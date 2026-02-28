Tutto pronto per il ritorno dei Fab4? Le condizioni di Anguissa, McTominay e De Bruyne

Anguissa e McTominay saltano la trasferta di Verona e puntano al rientro contro il Torino. Intanto De Bruyne si avvicina al gruppo.

Anguissa e McTominay out a Verona: rientro possibile per Napoli-Torino del 6 marzo

Il Napoli deve fare ancora a meno di Frank Anguissa e Scott McTominay per la trasferta di Verona. Entrambi i centrocampisti sono rimasti a Castel Volturno e, a questo punto, l'obiettivo è recuperarli per la sfida casalinga contro il Torino, in programma venerdì 6 marzo al Maradona. Un rientro che resta comunque da valutare, ma che rappresenta la scadenza più concreta per rivedere i due in campo.

De Bruyne al Napoli, aggregazione imminente: da lunedì con il gruppo

Mentre Anguissa e McTominay restano ai box, arriva una buona notizia sul fronte Kevin De Bruyne: da lunedì il centrocampista belga dovrebbe aggregarsi al gruppo agli ordini di Conte. Anguissa, dal canto suo, ha già ripreso ad allenarsi con i compagni e ha anche disputato un test in famiglia, segnale incoraggiante in vista del possibile reintegro nelle prossime settimane.

Meret titolare a Verona: torna l'alternanza in porta nel Napoli di Conte

Sul fronte portieri, a Verona toccherà ad Alex Meret difendere i pali azzurri. Una scelta che segna la ripresa dell'alternanza con Milinkovic Savic, ormai schema consolidato nella gestione di Conte. L'ex Udinese riprende il suo posto tra i pali in una delle partite più delicate del momento per il Napoli, impegnato a mantenere attiva la corsa Champions.