Ultim'ora Euro2032, non è ancora finita per Napoli: cosa accadrà lunedì

Euro 2032 città candidate: Napoli fuori dalla lista Figc, ma lunedì potrebbe cambiare tutto

La Figc ha pubblicato un comunicato ufficiale sullo stato di avanzamento del percorso verso Euro 2032, indicando le sette città attualmente candidate ad ospitare la manifestazione. Tra queste figura Salerno, ma Napoli è ancora assente dall'elenco. Una situazione che, però, è destinata a cambiare nel giro di poche ore.

Stadio Maradona Euro 2032: documentazione in consegna entro lunedì 2 marzo

A fare chiarezza è l'assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, intervistato da Repubblica. Dopo la riunione del 6 febbraio, il Comitato organizzatore locale UEFA 2032 ha richiesto per iscritto un'ampia documentazione da consegnare entro lunedì. L'assessore ha confermato che tutto sarà recapitato nei tempi previsti, rispettando la scadenza fissata.

Ristrutturazione Maradona: 200 milioni di euro per candidare Napoli a Euro 2032

Il plico che arriverà lunedì 2 marzo includerà lo Stadium Template, ovvero il modello ufficiale di stadio richiesto dall'UEFA, con il dettaglio di tutti i costi necessari per la ristrutturazione del Maradona: una cifra stimata intorno ai 200 milioni di euro. Una volta consegnata la documentazione, la Figc aggiornerà l'elenco ufficiale delle città candidate e Napoli farà finalmente il suo ingresso nella lista degli Europei che si terranno nel 2032.