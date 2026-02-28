Napoli quasi infallibile contro il Verona: un solo ko nelle ultime 10 sfide
Napoli-Verona, i precedenti: una sola sconfitta nelle ultime dieci sfide tra le due squadre
Il Napoli arriva alla sfida di Verona con un ruolino di marcia decisamente favorevole nei precedenti recenti contro l'Hellas. Nelle ultime dieci partite tra le due squadre, gli azzurri hanno collezionato cinque vittorie e quattro pareggi, con una sola sconfitta: quella del 18 agosto 2024, il celebre 3-0 al Bentegodi che coincise con l'esordio in panchina di Antonio Conte. Un ko inatteso e isolato in un lungo filotto di risultati utili che rende il Napoli storicamente favorito ogni volta che incrocia la formazione gialloblù.
Napoli-Verona 2-2 al Maradona: le polemiche arbitrali che hanno fatto discutere
L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 7 gennaio, con il 2-2 maturato al Maradona in una partita rimasta impressa soprattutto per le controversie arbitrali. Al centro delle polemiche il rigore fischiato per un tocco di mano di Buongiorno e il gol annullato a Hojlund per un presunto tocco di polso. Due episodi che alimentarono un lungo dibattito, ma che appartengono ormai al passato. Il Napoli guarda avanti e non vuole portarsi dietro i fantasmi di quella serata.
Classifica Serie A oggi: il Napoli non può sbagliare, Roma-Juventus è un'occasione d'oro
Gli azzurri non possono permettersi altri passi falsi in questa fase cruciale della stagione. Vincere al Bentegodi significherebbe non solo consolidare la vetta della Serie A, ma anche approfittare direttamente dello scontro diretto tra Roma e Juventus, entrambe rivali nella corsa a un posto in Champions League. Un'occasione da non sprecare per Conte e i suoi, chiamati a ritrovare continuità di risultati dopo un febbraio altalenante.
