L'esordio di Milton Pereyra: prima gara da titolare con il Napoli Primavera

​​​​​​​Milton Pereyra, classe 2008 e ex Boca Juniors, ha esordito con la Primavera del Napoli nella sconfitta contro il Torino.

Milton Pereyra esordio Napoli Primavera: il talento del Boca Juniors alla prima in azzurro

Milton Pereyra ha fatto il suo debutto con la maglia della Primavera del Napoli nella sfida persa contro il Torino allo stadio di Cercola. Il classe 2008, arrivato dal Boca Juniors nella finestra di mercato invernale di gennaio, ha giocato circa un'ora in campo mostrando una struttura fisica già notevole per l'età, buoni movimenti e grande sacrificio. I pochi allenamenti con i nuovi compagni si sono però fatti sentire, e il suo impatto sulla gara è stato limitato. In tribuna a osservarlo c'erano il suo agente Sommella, il ds Giovanni Manna e lo scout Antonio Sinicropi, oltre al padre Benjamin, che lo ha seguito sin dal primo giorno nella nuova avventura italiana.

Rocco frena gli entusiasmi: "È un ragazzino del 2008, non carichiamolo di aspettative"

Il tecnico della Primavera azzurra Dario Rocco ha subito messo in guardia dai facili entusiasmi nel post partita. "Stiamo calmi, è un ragazzino che ha ancora tanto tempo davanti. Leggo di grande colpo, di Boca Juniors, ma non dimentichiamo che è un ragazzo come gli altri", ha dichiarato l'allenatore. Parole di buon senso per un giovane che ha scelto Napoli con convinzione, superando un lungo iter burocratico tra Italia e Argentina, e che ora deve prima di tutto conquistarsi la fiducia di Rocco prima di pensare a palcoscenici più importanti.

Pereyra e Baridò, la coppia argentina della Primavera Napoli: obiettivo salvezza e futuro

Pereyra non è solo in questa avventura: in campo insieme a lui c'è il connazionale Baridò, con cui ha condiviso il campo per pochi minuti contro il Torino. La coppia argentina, che parla una lingua amatissima a Napoli, dovrà dare i suoi frutti nella fase finale della stagione, con la Primavera azzurra reduce da quattro sconfitte consecutive. In settimana Pereyra si è già allenato anche con la prima squadra di Conte, primo assaggio del calcio che conta. "Sta già volando", ha scritto il padre Benjamin sui social. L'augurio è che possa farlo presto anche sul campo.