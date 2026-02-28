Verso Verona-Napoli: Sammarco sorride, recuperati 3 titolari
Verona-Napoli, i convocati di Sammarco: recuperati Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro
Buone notizie in casa Hellas Verona in vista del match contro il Napoli: tornano a disposizione tre giocatori fermati nelle scorse settimane. Akpa Akpro rientra dopo un turno di squalifica, mentre Gagliardini e Valentini si sbloccano dopo i rispettivi stop per infortunio. I due centrocampisti sono candidati a una maglia da titolare, mentre per il difensore argentino Valentini la situazione sarà valutata nelle prossime ore.
Verona formazione probabile contro il Napoli: ballottaggio Sarr-Mosquera in attacco, Orban squalificato
In attacco resta aperto un ballottaggio: Sarr e Mosquera si giocano una maglia, con Bowie certo del posto da titolare. Out invece Orban, che sconterà la seconda delle due giornate di squalifica seguite all'espulsione rimediata nella gara contro il Parma. Una Hellas in difficoltà anche dal punto di vista dei risultati casalinghi: al Bentegodi i gialloblù hanno vinto una sola volta in tutta la stagione, il 3-1 contro l'Atalanta, appena due successi in quattordici mesi.
Sammarco carica il Verona: "Bisogna dimostrare di meritare questa piazza e la categoria"
Con la salvezza che sembra sempre più lontana, il tecnico Paolo Sammarco, alla sua quarta partita sulla panchina dell'Hellas, lancia un appello diretto ai suoi giocatori puntando sul fattore caratteriale. "Bisogna lavorare anche sull'orgoglio personale di ognuno", ha dichiarato l'allenatore, che non si esclude dalla chiamata collettiva. Un messaggio chiaro: oltre alla coesione di gruppo, serve una scossa individuale da parte di ciascun giocatore per invertire la rotta in una stagione fin qui fallimentare.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
