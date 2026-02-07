Il Napoli pensa solo al campo: De Laurentiis e Conte scelgono la via del silenzio

De Laurentiis non si esprime su X dall'11 gennaio, Conte non va in conferenza stampa dal 17 ottobre. Il Napoli, nelle vesti del suo presidente e del suo comandante, sceglie la linea del silenzio e del campo, d'altronde l'ultimo giudice concreto è proprio il terreno verde. Nessuna parola, nessuna dichiarazione, nessun commento nemmeno sul divieto di trasferte per i supporters residenti in Campania. Ne scrive La Repubblica in edicola quest'oggi:

"Nessuna obiezione in merito è stata mossa dal club azzurro, che continua a puntare a 360 gradi sul basso profilo e non è sceso in campo a tutela della stragrande maggioranza delle persone perbene. Di Aurelio De Laurentiis pure a livello mediatico si sono perse le tracce da tempo e – al netto di qualche sfogo isolato e istintivo – si sta adeguando alla linea del silenzio a oltranza pure Antonio Conte, che non parla più prima delle gare di campionato e si è rinchiuso anche ieri nel bunker di Castel Volturno. Il tecnico aveva del resto alzato in più di un’occasione la voce nelle scorse settimane e ha ottenuto l’unico risultato di alimentare le polemiche, esponendosi invano in prima linea e finendo per dare persino l’idea d’essere impegnato in una sterile battaglia personale. Un motivo in più per concentrarsi sul campo".