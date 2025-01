Buongiorno, niente riposo: ha lavorato nei tre giorni liberi concessi da Conte

Buongiorno già la scorsa settimana era tornato ad allenarsi in gruppo e oggi riprenderà a correre con i compagni.

Si torna in campo oggi dopo i tre giorni di riposo concessi da Conte: non si è mai fermato, a differenza dei compagni, Alessandro Buongiorno. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ha continuato a lavorare tra sabato e ieri seguendo una tabella di recupero personalizzata. Il rientro si avvicina, il centrale del Napoli punta a figurare nell’elenco dei convocati per la sfida dell’Olimpico a distanza di un mese e mezzo dall’infortunio, la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari che lo ha costretto a saltare le ultime sei partite.



Tra gli obiettivi, come rivelato da Conte, c’è quello di aumentare la massa muscolare dopo lo stop forzato dell’ultimo periodo. Manca ormai poco per rivederlo al centro della difesa" si legge sul quotidiano.