Capienza curve triplicata: così il Napoli accoglierà i tifosi a Dimaro

Su Tuttosport in edicola si parla del ritiro di Dimaro e della grande invasione dei tifosi azzurri in Trentino.

L’arrivo nel quartiere generale dell’hotel Rosatti è previsto alle 19 e soltanto domani mattina i calciatori raggiungeranno il campo di gioco di Carciato, dove è prevista una vera e propria invasione di fan azzurri provenienti da tutto il Nord Italia. Su Tuttosport in edicola si parla del ritiro di Dimaro e della grande invasione dei tifosi azzurri in Trentino.

"Per poter ospitare il maggior numero di fan durante gli allenamenti, sono state allestite due tribune sulle curve dello stadio (la Meledrio con 726 posti a sedere e la Carciato con 276) per un totale di 1.616 spettatori, cioè un numero quasi tre volte superiore rispetto allo scorso anno. Domani prime due sedute di lavoro per Garcia, alle 9 e alle 17, con un programma identico previsto domenica. Giovedì si giocherà la prima amichevole contro i dilettanti dell’Anaune (alle 18), mentre con la Spal lunedì 24, sempre alle 18: test che chiuderà la prima parte della preparazione estiva. Saranno 11 giorni di lavoro per un gruppo i cui componenti saranno rivelati oggi, con la lista che sarà redatta da Garcia al termine della seduta mattutina."