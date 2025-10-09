Caso Osimhen, il Napoli sceglie la linea del silenzio: spunta l'intenzione per il futuro

Il Napoli ha scelto la linea del silenzio e della difesa legale per gestire l'improvvisa riesplosione del caso Osimhen. Dopo che le intercettazioni e le vicende societarie sono tornate prepotentemente al centro dell'attenzione mediatica, la risposta del club è stata univoca e affidata a una nota congiunta diramata esclusivamente attraverso gli avvocati.

Come riporta Tuttosport, terminata questa mossa difensiva, a Castel Volturno è calato il silenzio assoluto. Non c'è alcuna intenzione di aggiungere ulteriori dichiarazioni o di ribadire la propria posizione nei prossimi giorni. La società, insomma, non vuole alimentare il dibattito su una vicenda che, sebbene sembrasse archiviata, è stata riaperta inaspettatamente "come il vaso di Pandora". La strategia è chiara: la parola è affidata esclusivamente ai legali, mentre per il resto del club vige il più totale mutismo.