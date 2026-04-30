Lukaku in Belgio, ma presto tornerà a Napoli: le ultime

vedi letture

Altro post enigmatico da parte di Romelu Lukaku sui social. "I momenti difficili vanno e vengono e alcune stagioni durano più a lungo di altre. Non mollare mai. Non ignoro nulla, semplicemente non ci sto pensando". Il Cds oggi in edicola ricorda che Lukaku era tornato per poche ore a Napoli la scorsa settimana prima di ripartire per il Belgio. Aveva incontrato il ds Manna, non Conte. Le due settimane ad Anversa, concordate, stanno per finire e poi dovrebbe rientrare in sede.

Appena qualche giorno fa lo stesso centravanti azzurro aveva scritto: "Proteggere la propria tranquillità non è egoistico. E' necessario". La sua avventura al Napoli, intanto, è virtualmente chiusa. Ora il suo obiettivo è essere al top per il Mondiale e poi in estate sarà addio. Chissà dove. Ha ancora un altro anno di contratto.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora e la sezione di Radio Tutto Napoli).